Le telecamere di Dazn per la trasmissione Bordo cam questa settimana erano piazzate al Dall'Ara per Bologna-Inter. Nella clip montata dal broadcaster del campionato italiano si vedono alcune immagini salienti del confronto in Emilia.

Si parte con l'abbraccio tra Arnautovic e i vecchi compagni di squadra quando l'Inter arriva allo stadio. Poi comincia la partita e con essa le mosse dei due tecnici, Motta e Inzaghi. L'allenatore di casa piazza Aebischer tra Calhanoglu e Mkhitaryan, Inzaghi risponde chiedendo di andare a sinistra e "mimando" il colpo di testa di Bisseck con qualche minuto d'anticipo.

Nella ripresa, Zirkzee avverte un fastidio poco prima della grande occasione sventata da Sommer proprio sull'olandese. Nelle immagini di Dazn si vede la giocata difensiva di Bastoni che chiude la linea di passaggio a un compagno e manda l'attaccante sul piede debole. All'andata, in un'occasione simile, fece una scelta diversa e l'avversario segnò il 2-2, come mostrano le immagini della clip.

Nel finale tensione prima tra Dumfries e Ndoye e poi tra lo stesso olandese e Thiago Motta, che prima va a discutere col giocatore dopo un contrasto con l'esterno appena entrato nel Bologna e a seguito del triplice fischio continua il "colloquio" a distanza con l'interista. Motta si lamenta col quarto uomo per una presunta perdita di tempo dei nerazzurri, ma in realtà Arnautovic è accasciato a terra per un infortunio che Acerbi segnala immediatamente chiedendo il cambio. Se non fosse che Inzaghi non ne ha più.

L'episodio è visibile su dazn.com.