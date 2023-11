Come noto da tempo, dalla stagione 2024-25 cambierà il format della Champions League, con le squadre partecipanti che passeranno da 32 a 36. Una novità che avrà conseguenze anche sulla suddivisione delle stesse nei vari gironi: come emerge da documenti ufficiali della UEFA consultati da Calcio e Finanza, infatti, le nove urne verranno create in base al ranking individuale stabilito all’inizio della stagione (coefficiente su cinque stagioni, inclusa la stagione precedente) e, quindi, non conterà più vincere il proprio campionato per finire in prima fascia "che includerà la squadra Campione d’Europa e le prime otto squadre nel ranking per club". Niente spazio tra le teste di serie, quindi, nemmeno per la vincitrice dell’Europa League. Le fasce 2, 3 e 4 includeranno tutte le altre squadre secondo il loro ordine di ranking, esattamente come è stato finora.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!