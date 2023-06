"Thuram all’Inter, anche per una questione di fedeltà": questo si legge sul Corriere dello Sport che svela un retroscena sulla scelta per il futuro compiuta dall'attaccante francese. Secondo il quotidiano romano decisivo è stato il lungo e incessante corteggiamento dell'Inter iniziato due anni fa e mai davvero sopito, un comportamento che ha lusingato il giocatore. "Ha apprezzato molto la determinazione con cui i nerazzurri lo scorso mercoledì hanno messo la freccia superando il Milan e le altre concorrenti straniere. L'Inter gli ha garantito la massima centralità" e Simone Inzaghi gli ha illustrato la bozza di progetto tattico che avrebbe in mente con l'arrivo dell'attaccante ex Gladbach.

"E così, mentre la società milanese prepara i documenti del contratto (6 milioni di euro a stagione, lordi circa 10,5 grazie al decreto crescita), il ragazzo ripassa l’italiano, una lingua che conosce già molto bene. Più che privilegiato, quindi, un predestinato cresciuto con un modello accanto come il papà Lilian e con un idolo indiscusso: Ronaldo il Fenomeno".