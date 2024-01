Simone Inzaghi nel suo habitat naturale. Quando si parla di coppe e di supercoppe, il tecnico dell'Inter è sempre in prima linea e spesso fa godere i propri tifosi.

Oggi partirà la missione nerazzurra, che come un anno fa vola in Arabia Saudita con l'obiettivo di ingrossare di nuovo la bacheca. Secondo il Corriere dello Sport, questa competizione è un "meraviglioso fastidio che riesce comunque a dare un senso alla stagione, è la rappresentazione del calcio moderno che - vero - va inseguendo ovunque cachet che sgorghino come petrolio per assecondare gli ingaggi (a volte mostruosi, altre volte fuori mercato) di calciatori e allenatori insaziabili, d’un sistema che si è drogato ancora e rischia di esplodere".

Il format è inedito per l'Italia: 4 squadre che si giocheranno il trofeo con semifinali e finale. C'è l'Inter campione della Coppa Italia, c'è il Napoli campione d'Italia, c'è la Lazio seconda in classifica e c'è la Fiorentina finalsita perdente della coppa domestica.

