No a contropartite tecniche: l'Inter vuole 80 milioni per Milan Skriniar e i nerazzurri sono stati chiarissimi con il PSG, rifiutando anche l'ultima proposta. E allora l'inserimento del Chelsea potrebbe essere un assist per Marotta, che si sfrega le mani al pensiero di un'asta per lo slovacco. "L’ex Sampdoria non avrebbe nessuna voglia di lasciare l’Inter, ma si è convinto davanti alle necessità di viale Liberazione e poi una volta che gli è stata sottoposta l’offerta monstre del PSG, vale a dire 9,5 milioni a stagione, tre volte quanto percepisce adesso", conferma il Corriere dello Sport. E attenzione a De Vrij: qualora alla fine Skriniar andasse al PSG, il Chelsea potrebbe dirottare le proprie attenzioni sull'olandese.