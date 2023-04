"Oltre al danno, la clamorosa beffa. Romelu Lukaku si è beccato gli insulti razzisti ed è stato pure condannato dalla giustizia sportiva, che ultimamente regala colpi di scena a ripetizione". Il Corriere dello Sport parla di ingiustizia e giudica così negativamente la decisione della Corte Sportiva d’Appello di respingere il ricorso dell'Inter per la squalifica del belga mentre ha deciso di accogliere quello della Juventus per l'apertura della curva. All’udienza di ieri è intervenuto anche l’ad nerazzurro, Beppe Marotta, "il quale ha preso la parola chiedendo ai giudici «una scelta di coraggio e di sensibilità» che andasse oltre la rigida applicazione delle regole, anche alla luce dello sdegno mondiale per l’accaduto", racconta il giornale romano.

Le motivazioni della sentenza arriveranno entro 15 giorni, ma secondo il Corsport si possono già intuire le ragioni 'tecniche' della scelta. "Dopo aver segnato, Lukaku avrebbe detto «muti, muti» ai tifosi che lo insultavano. L’ufficiale di gara, però, ha soltanto rilevato il «comportamento scorretto nei confronti di un avversario e il comportamento non regolamentare in campo» come si legge nel dispositivo del giudice sportivo che la Corte ha confermato ieri, prendendosi la responsabilità di fare la più semplice delle equazioni calcistiche: doppio giallo uguale rosso, uguale squalifica di un turno, senza valutare che in questa vicenda sono stati tutti assolti tranne colui che si è sentito dare della «scimmia» tra un buu e l’altro. Massa ha infatti continuato ad arbitrare, la Tribuna Sud dell’Allianz è stata riaperta una volta constatata la collaborazione del club e l’intervento immediato nel punire i responsabili, mentre Lukaku - «la vittima» - non potrà aiutare l’Inter a raggiungere la finale di coppa".

