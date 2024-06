Albert Gudmundsson è disposto ad aspettare l'Inter. La notizia arriva dal Corriere dello Sport, secondo cui il ragazzo è pronto al salto di carriera e vorrebbe farlo più in Italia che in Premier League, da dove è arrivata una richiesta di informazioni del Tottenham.

L'attaccante islandese deve sistemare qualche problema personale, il rinvio a giudizio in patria per un'accusa di violenza sessuale che era stata inizialmente archiviata. Nel frattempo l'Inter deve sbrigare diverse faccende relative alla "larghezza" della rosa. Dovrà uscire Correa, ma anche Arnautovic. Per l'argentino non sarà facile trovare una destinazione: non ha molto mercato. L'austriaco, invece, continua a ribadire di voler restare in nerazzurro.

Serve anche, ovviamente, un'intesa col Genoa che chiede oltre 30 milioni per il cartellino. Si lavorerà sulla formula, magari un prestito con obbligo di riscatto e l'inserimento di un giovane, oppure il sacrificio di Valentin Carboni, valutato dall'Inter 35 milioni di euro.