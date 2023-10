Kristjan Asllani, altra chance. Dopo la maglia da titolare contro la Real Sociedad, l'albanese potrebbe trovare di nuovo spazio dall'inizio al posto di Calhanoglu apparso molto stanco nel momento del cambio col Benfica. La stima del mondo Inter per l'ex Empoli non è mai stata scalfita. E vale anche per Inzaghi. "Il nazionale albanese è il primo ricambio di Calhanoglu, le alternative a centrocampo si sono ridotte in primis per i guai fisici di Sensi ed è per questo che Asllani non vivrà un’altra annata da relegato ai margini, acquisendo un minutaggio maggiore rispetto al 2022-2023 - spiega il Corsport -.

Dopo la delusione spagnola in Champions, le porte per l’ex Empoli sono rimaste aperte ed è stato buttato nella mischia sia nel finale infuocato contro il Benfica sia a Salerno, quando il punteggio era ancora sullo 0-0 e Lautaro doveva ancora scatenarsi. Sarà molto probabile vederlo all’opera anche contro il Bologna, alla ricerca di minuti e soprattutto nuove convinzioni nel ruolo di prima alternativa a Calhanoglu. L’anno scorso a sbarrargli la strada c’era anche Brozovic, in estate erano spuntate diverse occasioni in prestito, ma il centrocampista albanese ha scelto di giocarsi a Milano le sue carte". E un'altra può già arrivare domani.