Quanto incassano le partecipanti della prima, storica edizione della Supercoppa italiana col format della final four? La Lega Serie A ha siglato un accordo con l'Arabia Saudita, che prevede che si disputino in Medio Oriente quattro delle prossime sei edizioni, due delle quali consecutive in Arabia, per una somma pari a 23 milioni di euro. Di questi, riferisce Calcio e Finanza, circa 16,2 milioni finiranno ai club partecipanti - ovvero Inter, Napoli, Lazio e Fiorentina - così suddivisi: 1,6 milioni ciascuno alle due semifinaliste sconfitte; 5 milioni alla finalista sconfitta; 8 milioni alla vincitrice. Si tratta di un aumento cospicuo, considerando che per l’edizione giocata nel gennaio 2023 e vinta dai nerazzurri di Simone Inzaghi nella finalissima col Milan il montepremi era di circa 7,5 milioni complessivi.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!