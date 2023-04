Calcio & Finanza fa i conti in tasca all'Inter. Dopo aver già incassato i soldi del bonus partecipazione (15,64 milioni), i ricavi del ranking storico (15,93) e la prima parte del market pool per il piazzamento in A 2021/22 (6 milioni), ne sono arrivati altri 10 per le gare del girone di qualificazione. Minimo altri 5,85 (ma forse di più) ne arriveranno per la seconda parte del market pool e altri 9,6 se ne incassano per essere arrivati agli ottavi, più 10,6 per i quarti.