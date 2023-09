Oggi Benjamin Pavard è ufficialmente un giocatore dell'Inter ma prima di trasferirsi a Milano ha dovuto attendere diversi giorni e soprattutto prendere una netta posizione con il Bayern Monaco. Il francese, svela Bild, ha dovuto convincere Uli Hoeness a lasciarlo lasciare il club. Hoeness sperava ancora che Pavard rimanesse a Monaco di Baviera e prolungasse il suo contratto in scadenza dopo un anno, ma il giocatore si è recato personalmente a casa del presidente onorario a Tegernsee e ha chiarito che non avrebbe rinnovato e che era determinato ad andare via nell'immediato.