Archiviato il 2-2 di Monza, l'Inter sfida il Parma a San Siro nell'ottavo di finale che segna il debutto stagionale dei nerazzurri in Coppa Italia. Ampio turnover per Inzaghi e alcune conferme obbligate dovute ai forfait di Handanovic, Brozovic, Calhanoglu, Barella e Lukaku. Nel 3-5-2 della Beneamata in porta c'è sempre Onana, davanti a lui difesa con D'Ambrosio, De Vrij e Bastoni. Centrocampo con Dumfries e Gosens sulle fasce, in mezzo giocano Gagliardini, Asllani e Mkhitaryan. Tandem d'attacco tutto argentino Lautaro-Correa. I gialloblu allenati da Pecchia sono sesti in Serie B (campionato ancora fermo) e si presentano con l'undici migliore: nel 4-3-3 degli emiliani in porta ecco Buffon alla 50esima presenza al Meazza. A centrocampo spazio per Estevez, Bernabé e Sohm. Benedyczak e Man ai lati di Vazquez nel tridente offensivo, fuori Tutino.

Parma subito senza timori in avvio di gara. Benedyczak in pressing alto viene centrato in pieno dal tentativo di disimpegno di D'Ambrosio, sulla carambola palla a Vazquez che calcia dal limite scaldando subito i guantoni di Onana. L'Inter tiene su il baricentro, ma Inzaghi chiede ai suoi maggiore ampiezza: Dumfries inizia timido a destra, dall'altro lato prova a sfondare Gosens supportato da Mkhitaryan. La squadra di Pecchia gioca con la linea della difesa addirittura oltre la propria trequarti, limitando in questo modo le giocate in profondità dei nerazzurri, che fanno fatica a creare reali trame di gioco anche perché i portatori di palla vengono spesso aggrediti dal pressing studiato dei ducali. Prima occasione d'oro per l'Inter al 23' con la fiondata lunga di Bastoni per Gosens, l'esterno sfrutta lo spazio concessogli da Del Prato e sul ritorno della difesa del Parma scarica in mezzo per il rimorchio di Gagliardini che nell'inserimento è più lesto dei tre mediani avversari, ma di prima calcia a lato. Poi il primo cambio obbligato per Pecchia: Man dà forfait al 26', dentro Juric. Ed è proprio il neo entrato che al 39' tira fuori dal cilindro il missile terra-aria che finisce sotto l'incrocio mandando avanti il Parma a San Siro: Sohm taglia verso il centro da destra e sul corridoio di Bernabé libera con il tacco geniale il croato che non ci pensa due volte prima di calciare e dalla trequarti fulmina Onana. Manca il filtro tra difesa e centrocampo anche quando sul colpo di testa di D'Ambrosio è Benedyczak a coordinarsi di prima con il mancino chiamando alla parata in tuffo il portiere camerunese. La squadra di Inzaghi chiude il primo tempo con il 73% di possesso palla, a quella di Pecchia bastano poche giocate di prima in verticale per chiudere i primi 45' in vantaggio.