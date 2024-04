Bella e personale intervista di FanPage.it a Dario Hubner, attaccante assai quotato in Italia alla fine degli anni '90, che esordì non più giovanissimo in Serie A con il Brescia trovando subito il gol al Meazza contro l'Inter di Ronaldo il Fenomeno: "Sì, è stato un bellissimo gol. Poi è arrivato il mio amico Recoba, che ho rivisto in questi anni. Gli ho sempre detto che in cinque anni ha fatto cinque partite con l'Inter e una l'ha fatta contro di me. Se fosse rimasto in panchina avremmo vinto 1-0. Invece è voluto entrare e ha fatto due gol, due grandi gol, e mi ha rovinato la giornata. Se fosse rimasto in panchina sarebbe stato meglio".

L'Inter all'esordio nel massimo campionato, ma l'Inter che poteva essere prima di quel giorno nel suo destino: "Quando giocavo a Cesena l'Inter mi voleva come terza punta. L'unico problema è che voleva dare al Cesena Marco Delvecchio, che all'epoca giocava a Venezia. Lui doveva venire a Cesena e io sarei andato all'Inter. Si è inserita la Roma nella trattativa per Delvecchio e lui ha scelto di andare a giocare in giallorosso. Per cui io sono rimasto a Cesena, lui è andato a Roma e l'Inter poi ha preso Branca".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!