Hjulmand: “Un sogno vedere Eriksen in campo. Ma conta solo cosa vuol fare lui”

Il ct della Danimarca: "Vedere tutti i tifosi fuori dallo stadio prima del Belgio è stato come guarire"

La Nazionale danese è stata premiata come squadra dell'anno dal magazine tedesco Sport Bild. Premio ricevuto non solo per gli ottimi Europei disputati, ma anche e soprattutto per come hanno mostrato la loro unità e compattezza nei momenti drammatici per il malore occorso a Christian Eriksen durante la gara contro la Finlandia. Con Simon Kjaer, capitano della compagine scandinava, a prodigarsi per stare accanto ai compagni e alla compagna del centrocampista dell'Inter. Una serie di gesti che il ct Kasper Hjulmand commenta così: "Sarò onesto: anche se non conoscevo bene Simon quando sono entrato in carica, ho sentito subito la grande personalità che c'è in questo giocatore. Il modo in cui Simon ha reagito alla situazione è stato straordinario. Quello era uno dei tanti momenti in cui potevi vedere che personaggio sia".