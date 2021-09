Handanovic: “Tanti cani abbaiano per strada, ma io non tiro pietre a ogni cane”

Le parole di Handanovic in esclusiva ai microfoni di Prime Video

In esclusiva per Prime Video, Samir Handanovic parla nell'immediata vigilia di Inter-Real Madrid. "Noi dobbiamo fare la nostra partita, rispettando il Real, la sua storia e anche quello che abbiamo visto l'anno scorso. Loro sono sempre forti, ma noi dobbiamo pensare a noi stesse e a fare quello che sappiamo. Sarà un match equilibrato. Come mi comporto con le critiche? Per strada ci sono tanti cani che abbaiano, ma io non tiro le pietre a ogni cane che abbaia".