Intervistato dai colleghi del portale sloveno Nogomania, Samir Handanovic ha raccontato come sta procedendo la sua vita fuori dal campo, dopo che la scorsa estate ha deciso di appendere i guantoni al chiodo: "Sto benissimo, ho fatto una lunga vacanza e ho più tempo libero rispetto a prima - le parole dell'ex capitano dell'Inter -. Vengo più volte a Lubiana. Ho avuto qualche proposta, ma per il bene della mia famiglia ho deciso di restare a Milano dove ho finito il mio viaggio sportivo".

Ora Handa fa l'osservatore, ma non esclude un altro ruolo nel calcio da qui ai prossimi anni: "Il mio futuro è legato al calcio. Ho iniziato come osservatore all'Inter e il mio obiettivo è diventare allenatore tra un, due o tre anni. All'inizio voglio lavorare con i giovani, mi piacerebbe farlo per trasferire loro le mie conoscenze ed esperienze. Vorrei restituire qualcosa anche al calcio perché mi ha dato tanto. Voglio fare l'allenatore professionista in un grande club". ​

