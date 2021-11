Hall of Fame, Berti e il colloquio con Zenga: “Penso di avere tutti i requisiti”

Simpatico video realizzato da Inter Media House con protagonista Nicolino e l'Uomo Ragno

Nicola Berti, tra i 145 candidati che possono ambire a entrare nella Hall Fame dell'Inter, ha fatto visita all'Headquarter nerazzurro di Viale della Liberazione per un "colloquio" speciale con Walter Zenga. Nel video realizzato da Inter Media House, l'ex centrocampista risponde alle domande dell'Uomo Ragno dichiarando di avere tutti i requisiti necessari per essere definito leggenda del club: "Sono emozionato, tantissimo, l'Inter è casa mia - dice Nicolino -. Io credo proprio di avere tutti i requisiti, qualche mese all'Inter l'ho fatto, anzi: ne sono certo. Ho fatto 321 presenze, quasi dieci stagioni con tanti successi. A parte lo scudetto dei Record, una cavalcata pazzesca, anche la Coppa Uefa che abbiamo vinto insieme due volte con i miei gol in finale e le tue parate", dice Berti mostrando il trofeo. Poi infine scherza sull'ultimo requisito: "Il problema è che non mi sono ritirato, gioco ancora: non ho mai appeso le scarpe al chiodo. No, no, ho smesso, eccome: nel 2001".