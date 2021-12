Hakimi: “Il Psg ha fatto un grande sforzo per avermi, devo dare tutto per loro”

L'ex giocatore dell'Inter: "Pochettino mi ha portato qui, voglio restituirgli questa fiducia in campo"

Achraf Hakimi racconta le sue sensazioni in questi primi mesi al Paris Saint-Germain nel corso di un'intervista alla tv ufficiale del club. L'esterno marocchino ex Inter spiega: "Mi sento bene. Sono felice di essere qui e di potermi godere questa squadra e la città e, a dirla tutta, non vedo l'ora di continuare a lavorare per fare grandi cose qui. Non sapevo che avrei giocato così tanto. Ma sapevo di entrare in un club che aveva fatto un grande sforzo per potermi acquistare, quindi devo dare tutto per questa squadra. Mauricio Pochettino è anche quello chi mi ha portato qui, quello che ha creduto in me, quindi si fida molto anche di me. È normale volergli restituire questa fiducia in campo".