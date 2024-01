Nella settimana che porta a Inter-Juve, gara storicamente delicatissima a livello arbitrale, Gabriele Gravina sottolinea la bravura della squadra guidata da Gianluca Rocchi: "C'è grande qualità dei nostri arbitri tanto che a livello internazionale sono i più utilizzati nelle competizioni - le parole del presidente FIGC durante il Consiglio Federale odierno -. Quello che non capisco è come sia possibile che abbiamo il coordinatore a livello Fifa, Uefa e Concacaf italiani, le leghe ci chiamano per la nostra esperienza ma noi non comprendiamo la qualità dei nostri direttori di gara. Escluso questo turno di Serie A abbiamo avuto 206 partite di Serie A, con 1076 check da Var, di questi sono stati rilevati 91 errori. Di questi 91, poi, 82 sono stati corretti e 9 no. Vuol dire che la percentuale di errore con il Var si è ridotto allo 0.84, mentre senza tecnologia sarebbe quasi del 9%".

Gravina, in seguito, ha relazionato il Consiglio sull'esposto presentato alla Procura di Roma in relazione al servizio andato in onda la settimana scorsa durante la trasmissione 'Le lene', a tutela dell'intero mondo del calcio e della stessa Associazione Italiana Arbitri, per verificare i contenuti di quanto affermato e per stimolare ogni più approfondita verifica dei fatti raccontati.

