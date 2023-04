"C'è un'esperienza della mia carriera che ancora oggi mi influenza e che, a posteriori, mai avrei pensato avesse un così grande impatto sulla mia vita attuale". Esordisce così Robin Gosens in un nuovo articolo pubblicato su LinkedIn. "Un mio caro amico e io giocavamo nella squadra giovanile U19 del Vfl Rhede e, mentre ci preparavamo lentamente a inviare le prime candidature (di lavoro, ndr), perché il calcio professionistico sembrava andare via via lasciandoci indietro, è arrivato inaspettatamente un invito a un allenamento di prova: l'FC Twente voleva vederci in campo e ci invitava a una partita amichevole. Senza entrare nei dettagli, abbiamo davvero impressionato sul campo e alla fine della serata abbiamo ricevuto entrambi un'offerta per l'ultimo anno nella squadra giovanile U19 del Twente. Ovviamente, ciò non significava entrare nel calcio professionistico, ma ci avvicinava molto di più. Per me, la domanda non era se avessimo accettato l'offerta o meno, ma piuttosto quando sarebbe iniziato tutto. In quel momento, ho dato per scontato che il mio amico la pensasse allo stesso modo su tutta la questione, motivo per cui sono rimasto completamente perplesso quando, durante il viaggio di ritorno dalla partita, mi ha detto una frase che ancora oggi ha un forte impatto su di me: "Bro, mi piacerebbe davvero fare questa cosa con te, ma mi importa troppo della mia vita adesso, sono felice così com'è.

In quel momento, pensai che stesse scherzando, ma poi capii che era serio. Per lui, quell'argomento era fuori discussione, e io mi chiedevo come potesse accontentarsi della sua vita quando aveva la possibilità di diventare un calciatore professionista. Voglio dire, tutti noi giocavamo a calcio per diventare professionisti, no? Non mi allacciavo gli scarpini tutti i giorni per finire a giocare nella lega domenicale, ma per esibirmi di fronte a migliaia di spettatori. All'epoca, non riuscivo e non volevo capirlo, perché per me la felicità e la soddisfazione erano sinonimi di calcio professionistico, questa era l'unica cosa che mi interessava.

Ma cosa dovrei rispondere oggi quando mi chiedono chi di noi vive la vita più felice? Voglio dire, ho realizzato i miei più grandi sogni d'infanzia: essere un professionista, un giocatore della nazionale, giocare l'Europeo e dribblare regolarmente in Champions League. Quindi si potrebbe pensare che sono io naturalmente che vivo una vita più felice. Ma a differenza di allora, ora so che la felicità e la soddisfazione sono molto individuali. Come posso imporre a qualcuno cosa dovrebbe significare la felicità? Se per il mio amico essere felice significa avere una settimana di lavoro normale, allacciare gli scarpini solo il fine settimana per giocare con gli amici e poi bere qualche birra, allora va bene così. E se devo essere sincero con me stesso, in quei momenti provo addirittura invidia nei suoi confronti perché mi manca completamente quell'atteggiamento spensierato e giocare senza pressione. Allo stesso tempo, probabilmente avrà dei momenti in cui desidera di essere sul campo al posto mio, dribblare davanti a 80.000 spettatori al San Siro. Credo che noi esseri umani abbiamo il problema di volere sempre ciò che non abbiamo invece di apprezzare ciò che abbiamo.

Personalmente, sto vivendo il mio sogno e ho molto di ciò che ho sempre desiderato. Tuttavia, mi piacerebbe anche poter partecipare al party di compleanno di un membro della mia famiglia, uscire nei weekend con i miei amici, o non essere costantemente giudicato per ciò che faccio, che sia sul campo o fuori. Tutti celebrano determinati aspetti della propria vita meno di altri, ma è importante realizzare che dobbiamo essere felici di noi stessi e delle nostre vite. Fermarsi e dire a se stessi: "Certo, non tutto è perfetto, ma la mia vita è comunque fantastica così com'è". Al posto di essere sempre insoddisfatti e voler sempre di più, dobbiamo cambiare prospettiva e accettare l'idea che non c'è vergogna nell'essere felici con la propria vita attuale. Posso dire che sono grato e felice per tutto ciò che la mia vita mi ha dato finora. Forse dovrei dirlo più spesso anche a me stesso".

