Davide Frattesi ha trascinato la Nazionale azzurra con una doppietta nel match decisivo contro l'Ucraina per la qualificazione ad Euro2024. Il centrocampista nerazzurra manda segnali ad Inzaghi, a pochi giorni dal derby. L'analisi e il commento sul suo impiego in maglia nerazzurra e sul suo ruolo all'interno della rosa di Inzaghi. Di seguito il video (clicca qui per vedere da app).