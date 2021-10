GdS – Zhang detta la linea: Suning al comando e dirigenza confermata

L'analisi delle parole del numero uno nerazzurro da parte della Gazzetta dello Sport

"Non è più tempo per maxi-investimenti in stile Lukaku, ma il club dovrà tendere il più possibile all’autofinanziamento dopo che il treno dei conti è stato rimesso sui giusti binari nell’ultima tempestosa estate di mercato - spiega la Gazzetta -. La palla passa quindi alla creatività dell’a.d. per la parte sport, Beppe Marotta, e del d.s. Piero Ausilio. Il presidente tornerà in Italia tra fine dicembre e inizio gennaio e darà subito una penna alla sua intera dirigenza per firmare il rinnovo triennale, già deciso da mesi ormai. Non è un caso che l’a.d. corporate Alessandro Antonello e Marotta stesso faranno parte ancora di un Cda riconfermato in toto fino a fine giugno 2024. Insomma, continuità aziendale e nessun cambio di proprietà all’orizzonte, nonostante Suning abbia dato in pegno triennale le proprie quote nerazzurre dopo aver ricevuto un prestito di 275 milioni dal fondo americano Oaktree (solo 75, però, sono finiti effettivamente nelle casse del club)". Chiusura netta di Zhang anche sull'argomento InterSpac.