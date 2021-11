GdS – Svolta stadio: ok sulle volumetrie. C’è la data per la fine dei lavori

Come spiega oggi la Gazzetta dello Sport, la svolta per il nuovo stadio è avvenuta nell’incontro avuto la scorsa settimana tra i due club milanesi e il sindaco Sala. La Giunta, ora, procederà rapidamente a deliberare il pubblico interesse...

Come spiega oggi la Gazzetta dello Sport, la svolta per il nuovo stadio è avvenuta nell'incontro avuto la scorsa settimana tra i due club milanesi e il sindaco Sala. La Giunta, ora, procederà rapidamente a deliberare il pubblico interesse e, dunque, si passerà finalmente alla fase esecutiva per la costruzione dell'impianto di Inter e Milan che prenderà il posto del Meazza. "A sbloccare l’impasse, la decisione, accetta dai club, di costruire la parte extra stadio nel rispetto delle volumetrie stabilite dal piano di governo del territorio - si legge -. Tradotto: meno cemento. Il primo masterplan partiva da un indice volumetrico di 0,63, poi si è scesi a 0,51: ora è stato dato l’ok allo 0,35. Insomma, Inter e Milan costruiranno molto di meno attorno alla nuova arena (circa 100mila metri quadrati totali). Il costo complessivo del distretto San Siro è comunque di 1,2 miliardi e i club chiederanno un finanziamento a 30 anni per coprire il 90% delle spese. Se tutto filerà liscio, milanisti e interisti entreranno quindi nella loro nuova casa nel 2027". Resta da scegliere quale progetto tra quello di Populous e quello di Manica-Sportium sarà quello prescelto. In tal senso, l'anno chiave resta il 2022.