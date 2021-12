GdS – Suning, finalmente il peggio è alle spalle: da Zhang parole non casuali

La Gazzetta dello Sport interpreta in maniera positiva le dichiarazioni pubbliche di Jindong

In occasione del 31esimo anniversario dall'apertura del primo negozio Suning, Zhang Jindong ha parlato tra le altre cose anche dello stato di saluto della sua azienda, come già riportato anche su queste pagine. Il numero uno di Suning è stato chiaro: "Con il supporto e l’aiuto del Governo e di tutti i ceti sociali, purché tutti i nostri dipendenti non si arrendano mai, sarà certo inaugurare l’alba dopo la notte oscura".

Insomma, come conferma la Gazzetta dello Sport, sebbene per l'Inter non sembra esserci alcun riflesso immediato, è chiaro che le dichiarazioni di Zhang senior sono lì a indicare come il peggio sia alle spalle. "La riorganizzazione dello scorso luglio, con la cessione del 16,96% delle quote di Suning.com a un fondo statale, ha stabilizzato la situazione finanziaria dell’azienda, tanto che i numeri del 2021 - pubblicizzati due mesi fa - hanno segnalato una forte ripresa", si legge. Parole, insomma, non casuali.