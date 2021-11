GdS – Perisic è super: l’amore della gente e Inzaghi gli faranno cambiare idea?

La Gazzetta dello Sport non scarta l'idea di una permanenza del croato a Milano anche il prossimo anno

Dopo l'ennesima prestazione monstre di ieri, la Gazzetta dello Sport s'interroga sulla bontà della scelta di non provare in tutti i modi a trattenere Ivan Perisic a Milano. "Sicuri sia una buona idea accompagnarlo silenziosamente alla porta? Sicuri non sia meglio barricare l’uscita? Anche Ivan il terribile, poi, potrebbe essere attanagliato dagli stessi dubbi dell’Inter: sicuro, Perisic, che in Germania si stia meglio che a Milano? Che una squadra di alta Bundesliga accenda i sentimenti più dei campioni di Italia? Al momento l’esterno croato sta giocando il suo miglior calcio nerazzurro sapendo, però, che a giugno saluterà la compagnia - si legge -. L’amore della gente e un perfetto clic nel sistema Inzaghi potrebbero fargli cambiare idea: i nerazzurri, che trattano in maniera fitta (e con ottimismo) per il rinnovo del connazionale Brozovic, finora non hanno trovato orecchi disponibili nell’altro croato in scadenza tentato di tornare in Germania, però la situazione è in evoluzione". Il serbo Kostic è già stato individuato come l'alternativa, ma i nerazzurri ora sembrano intenzionati a provare a convincere Perisic.