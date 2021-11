GdS – Mercato in entrata: occhio agli svincolati. Tanti i nomi sul taccuino

Da Ginter a Zakaria, da Corona a Rudiger: Marotta e Ausilio provano ad anticipare i tempi

Onana quasi chiuso, Insigne un nome che torna. Ma non solo. Secondo la Gazzetta dello Sport, sono diversi i parametri zero seguiti dall'Inter in vista della prossima stagione. E tutti dall'estero. "La tentazione forte si chiama Matthias Ginter del Borussia Monchengladbach: centrale difensivo classe ’94, ma anche potenziale jolly con la possibilità di giocare da terzino e pure davanti alla difesa - si legge -. Per l’Inter sarebbe un bel colpo a zero e infatti sono già iniziati i discorsi con l’entourage: il salto per Ginter sarebbe evidente, la partita è apertissima. Più complicata la situazione legata a Denis Zakaria, compagno di Ginter al ‘Gladbach: per il centrocampista svizzero la concorrenza è spietata (Juventus e club di Premier League) e le richieste potrebbero essere fuori portata per le casse nerazzurre. Nelle settimane precedenti era stato fatto anche il nome di Antonio Rudiger, ma le richieste sono eccessive. Occhio anche a Jesus Corona per il dopo-Perisic: Kostic è però in pole-position". Anche perché Corona è un esterno sì, ma di fascia destra.