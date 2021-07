GdS – Lukaku riabbraccia l’Inter dopo due mesi: da domani ad Appiano

Oggi il belga atterra a Milano e da domani sarà a disposizione di Inzaghi assieme anche a Vecino, Vidal, Sanchez e Perisic

Oggi Romelu Lukaku torna a Milano e da domani sarà alla Pinetina per riabbracciare l'Inter dopo due mesi. Due mesi passati tra campo e vacanze, con un Europeo andato non come sperato e tanta voglia di rimettersi in gioco con la maglia nerazzurra. A Milano non ritroverà più Conte e Hakimi, ma il belga è già stato rassicurato dalla società sui piani ambiziosi del club e le parole di Inzaghi hanno fatto centro. "Lukaku ha avvertito in Simone la stessa ambizione del vecchio allenatore, unita a serietà e preparazione. Non è mancata la giusta dose di coccole, quelle servono per far esprimere il numero 9 al massimo livello", assicura la Gazzetta dello Sport.