GdS – Lukaku, ma quale Chelsea: i 4 motivi che lo trattengono all’Inter

Nessun tentennamento da parte di Big Rom: l'Inter e Milano ormai sono la sua casa

Il primo riguarda sostanzialmente un ricordo non propriamente idilliaco della Premier League e, più in generale, dell'Inghilterra: nei suoi anni in UK, il belga è sempre stato accompagnato dallo scetticismo generale, soprattutto nell'ultimo anno allo United. Al contrario, in Italia e, soprattutto, a Milano, Big Rom ha trovato affetto e accoglienza come mai prima in carriera. Per questo si sente amato anche nei momenti delicati. Da qui è nato un sentimento di riconoscenza verso l'Inter, che lo ha abbracciato nel 2019 in un momento non particolarmente felice e lo ha reso quello che è ora, ossia uno dei più forti attaccanti del pianeta. Adesso per lui è venuto il momento di confermare le sue qualità anche senza il mentore Conte in panchina, dimostrando a tutti il livello raggiunto. Con l'obiettivo della seconda stella, per entrare di diritto tra le leggende del club.