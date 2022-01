GdS – L’Inter di Marotta proiettata al futuro: Champions, Dybala, Kessie…

La Gazzetta dello Sport: "Ormai a Milano ci si muove per tempo, come raramente si era fatto in passato"

Ottenere la seconda stella per poi tornare protagonisti anche nell'Europa che conta: questo - secondo la Gazzetta dello Sport - il progetto dell'Inter. Un percorso immaginato in primis da Beppe Marotta, uno che sa come si fa. E l'arrivo di Gosens, dopo Onana, è l'ennesima prova di questa idea, che dovrebbe proseguire in estate con Frattesi e Scamacca. "Tutti pezzi di una programmazione più grande. Ormai a Milano ci si muove per tempo, come raramente si era fatto in passato, e non a caso sono già stati messi nel mirino del laser altri due giocatori in forza alla concorrenza: strappare a zero alla Juve Paulo Dybala e al Milan Franck Kessie alimenterebbe questo percorso virtuoso di crescita, da qua ai prossimi anni - sottolinea la Gazzetta -. Tra i tanti meriti, tutti ben visibili, di Simone Inzaghi uno dei più importanti è stato elevare i risultati in Champions rispetto ai suoi predecessori: sono stati centrati gli ottavi, con un carico di milioni, balsamo per le casse del club. In questo nuovo triennio il campione di Italia incassa dalla Uefa 8 milioni di market pool a cui vanno aggiunti 15,64 per la partecipazione ai gironi e altri denari per il ranking storico". Anche perché l'arrivo agli ottavi di UCL avrà anche la lieta conseguenza di assicurare ai nerazzurri quantomeno il 19° posto del ranking che quest’anno è valso già 16 milioni.