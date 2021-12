GdS – La reazione di Barella complica i piani dell’Inter: rischia 2 turni

Inzaghi spera che l'arbitro nel referto non abbia calcato la mano

Anche la Gazzetta dello Sport sottolinea il rischio per l'Inter di perdere Barella per gli ottavi di finale dopo il rosso rimediato ieri a Madrid: il rischio è di una squalifica per due turni. "Non è stata una serata semplice, per Barella. Il duello con Militao, la spallata, lui che va giù e si spaventa, poi il pugno sulla gamba dell’avversario e un’espulsione inevitabile. Eh, il Bernabeu fa questi scherzi. Cambia le carte in tavola, magari pure i connotati di un giocatore. Barella non è giocatore abituato a questi cali di tensione. Per dire: è il primo cartellino rosso con la maglia dell’Inter - si legge -. E pure la prima espulsione diretta in assoluto tra i professionisti, con la maglia di un club. C’è sempre una prima volta e purtroppo la prima volta è arrivata a Madrid, dentro una partita che non aveva moltissimo ancora da dire. Ma in prospettiva, per Inzaghi è un problema in più da gestire".