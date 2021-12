GdS – Inzaghi lancia l’allarme calendario: 40 giorni di fuoco. Ma c’è l’antidoto

Un avvio feroce di 2022 per i campioni d'Italia, non certo favoriti dal nuovo sistema di sfalsare l'ordine del girone di andata

Dopo il roboante 5-0 alla Salernitana, Simone Inzaghi ha lanciato l'allarme calendario in vista del nuovo anno. L'Inter chiuderà il 2021 ospitando il Torino, poi sarà guerra serrata per meno di due mesi. Come conferma la Gazzetta dello Sport, in 40 giorni, fino alla gara d’andata col Liverpool del 16 febbraio, l’Inter affronterà quattro delle altre sei big della Serie A, oltre alla sfida di Supercoppa del 12 gennaio. "Si spiegano così le parole dell’allenatore nerazzurro, che a Salerno ha detto: «Per come è andata, avrei preferito il calendario tradizionale (cioè rispettando l’ordine di partite del girone d’andata, ndr). Anche in Inghilterra cambiano ma non così: solo all’Inter è venuto con tanti scontri diretti»". Insomma, fino all'andata con i Reds di Klopp, per i campioni d'Italia ci sarà da trottare.