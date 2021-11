GdS – Inzaghi felice a metà: ok Lautaro, Dzeko e Bastoni. Esami per Sanchez

La Gazzetta dello Sport fa il punto della situazione sull'infermeria nerazzurra dopo la sosta per le nazionali

Con Napoli e Shakhtar senza De Vrij e, probabilmente, Sanchez, ma con Bastoni, Dzeko e Lautaro. Questo quanto riferisce la Gazzetta dello Sport all'indomani della fine dell'ennesima nefasta sosta per le nazionali che non ha mancato di lasciare pessime notizie in eredità all'Inter. "Il Toro infatti ieri notte contro il Brasile ha giocato soltanto un tempo, lasciando il posto a Correa per un paio di duri colpi ricevuti in una sfida tanto attesa quanto di fatto inutile, essendo entrambe le big già a Qatar 2022. Lo staff medico non ha però ricevuto segnalazioni particolari da parte dei colleghi argentini. Domani mattina i sudamericani saranno di ritorno a Milano, nel pomeriggio raggiungeranno Appiano e verrà fatto il punto della situazione".