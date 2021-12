GdS – Inter stregata da Maggiore: Marotta e Ausilio hanno già un piano

Il club nerazzurro segue da tempo il centrocampista dello Spezia: relazioni sempre positive, al limite dell’impressionante

Oggi avversari, domani chissà. La Gazzetta dello Sport conferma e rilancia l'interesse dell'Inter per Giulio Maggiore, centrocampista dello Spezia e notoriamente tifoso nerazzurro, come lui stesso ha avuto già modo di rivelare. "Per anni è stato seguito e le relazioni sono sempre state positive, al limite dell’impressionante - sottolinea la rosea -. Il primo anno di A è servito per conoscere la categoria, ma in realtà sono bastate poche partite per prendere le misure e dimostrarsi subito all’altezza della situazione: Giulio ora anche l’esperienza della sua parte, con 46 partite e tre gol in Serie A. A Marotta e Ausilio piace tantissimo e il suo nome è tra i primi della lista per la possibile restaurazione della mediana nerazzurra, che perderà Vidal e Vecino. Maggiore è il profilo perfetto per l’Inter: giovane e italiano – come piace all’a.d. ma anche al presidente Zhang – e dai costi comunque abbordabili. In più i rapporti con il suo agente Lucci sono ottimi, come dimostrano le operazioni Dzeko e Correa chiuse in fretta in piena crisi post Lukaku, anche grazie alla sua regia". L'idea sarebbe quella di impostare a un'operazione in stile Barella, ossia basandola su un prestito oneroso con diritto di riscatto più bonus legati agli obiettivi.