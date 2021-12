GdS – Inter ottimista per Digne, ma intanto si apre già per ora la pista Kostic

Il serbo resta un'opzione per il futuro, ma i tempi potrebbero accorciarsi

"In ogni caso, l’Inter si sta premurando a cercare altre strade, qualora non spuntasse quella che porta diritta a Digne. Per questo non è stato mai chiuso del tutto il dossier Filip Kostic, serbo mancino dell’Eintracht che già si vede lontano dalla Bundesliga: resta in prima fila per sgasare su quella fascia a San Siro - aggiunge la Gazzetta -. Nella prossima stagione, non in questa, ma lungo le vie del mercato i tempi potrebbero magicamente accorciarsi". Il contratto in scadenza nel 2023 potrebbe consigliare il club tedesco ad aprire a un prestito già in questo gennaio, magari oneroso, prima di completare poi l'operazione in estate. Kostic, dal canto suo, verrebbe ad Appiano di corsa.