GdS – Inter macchina da gol: al top in Europa. C’è il marchio di Inzaghi

Il tecnico nerazzurro ha ampliato le soluzioni offensive, ma ha saputo anche trovare un equilibrio per la fase difensiva

A impressionare non è solo la facilità dell'Inter nel comandare il gioco e nell'andare in gol, ma soprattutto la varietà di soluzioni offensive che spesso vedono protagonisti anche i difensori nerazzurri: è il marchio di Simone Inzaghi. "Usando i 5 campionati top d’Europa come bacino di riferimento, l’Inter con 2,6 reti di media a partita è seconda soltanto ai marziani del Bayern (3,2) - sottolinea la Gazzetta dello Sport -. Semmai la chicca è che l’Inter è in coabitazione con il Liverpool, la squadra dell’appuntamento di febbraio. In generale, l’Inter in questa metà stagione ha costruito pezzo dopo pezzo una macchina bellica senza uguali. Ha trovato traiettorie da gol impensabili, figlie di un gioco cangiante, in cui non contano i ruoli ma le posizioni occupate di volta in volta da giocatori diversi. Non può certo stupire quindi che un centrale come Bastoni mandi in rete un suo collega come Skriniar: difensore per difensore, capita spesso nel luna-park di Simone. Senza scordare il granaio nerazzurro da palle inattive: nessuna squadra ha segnato più gol su rigore (sei) e su sviluppo di corner (otto) in questo campionato. Alla fine, i nerazzurri sono arrivati a mettere insieme 51 reti totali: solo il City di Pep e il Bayern si spingono oltre, ma sono fuori portata".