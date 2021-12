GdS – Inter e Milan hanno scelto Populous: dal 2027 si giocherà nella Cattedrale

La Gazzetta dello Sport svela la decisione dei due club di affidare la costruzione del nuovo stadio allo studio americano

In dirittura d'arrivo l'ufficialità della scelta del progetto per il nuovo stadio di Inter e Milan. Secondo quanto riferito oggi dalla Gazzetta dello Sport, a vincere è stato lo studio americano Populous , che ha modellato l'impianto sull'idea della "Cattedrale". Battuta quindi la concorrenza di Manica-Sportium. Entro Natale la scelta sarà resta ufficiale. Lì nerazzurri e rossoneri giocheranno in casa le proprie gare a partire dal 2027 secondo programma.

"La scelta di Populous dà un preciso indirizzo - spiega la rosea -. Svelata nel settembre 2019, la Cattedrale ha, così come appare nei rendering, un grande appeal: è uno stadio mai visto e risponde alla volontà delle due dirigenze di avere tra le mani un progetto davvero moderno. Dai quasi 80mila spettatori del Meazza si passerà ai massimo 65mila del nuovo stadio. Una scelta precisa, con molti più posti executive rispetto a oggi per aumentare i guadagni: si stima che dal 2027 Inter e Milan possano ricavare dallo stadio almeno 80 milioni a testa all’anno. Una galleria circonderà tutta la Cattedrale, che sarà avvolta da una facciata in vetro ed è progettata per essere l’impianto più eco-sostenibile d’Europa. Grazie a installazioni tecnologiche, inoltre, lo stadio diventerà nerazzurro e rossonero a seconda della squadra che giocherà e sarà ecosostenibile. La galleria sarà ventilata naturalmente e pannelli solari saranno integrati sulla copertura dell’edificio".