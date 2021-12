GdS – Idea Digne per gennaio: l’Inter ci pensa ma solo in prestito con diritto

L’Everton preferirebbe cessione a titolo definitivo, ma i nerazzurri hanno due motivi per non cambiare posizione. Napoli potenziale rivale

Rinnovi da risolvere - vedi Brozo - ma non solo: l’Inter si guarda anche intorno e monitora possibili colpi in entrata in vista dell’imminente finestra di trasferimenti. Un fascicolo aperto da circa un mese in quel di Porta Nuova è quello di Lucas Digne, giocatore che l’Everton cederà. "Gli agenti del francese si stanno già adoperando per trovare una nuova collocazione al loro assistito" e per Marotta e Ausilio, a cui piace tanto, si accoda un potenziale rivale: il Napoli di Spalletti, alla ricerca di un terzino sinistro - fa sapere la Gazzetta dello Sport che parla di caute idee da parte dei club, entrambi in fase di analisi circa i contorni dell’operazione: “L’Everton vorrebbe monetizzare l’addio di Digne, con una cessione a titolo definitivo. Il sì dei due club italiani è invece legato a un’apertura per un arrivo in prestito, cosa che non sarebbe stata esclusa a priori dagli agenti”.