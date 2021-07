GdS – Icardi primadonna, con Lukaku è cambiato tutto. E che feeling con Inzaghi

La Gazzetta dello Sport elogia il belga e torna a fare il paragone con l'ex numero 9

Romelu Lukaku è tornato. Il belga è apparso tirato a lucido nonostante le ferie post-Europei ed estremamente voglioso di ripartire col nerazzurro addosso. Un atteggiamento umile e positivo fin dal primo giorno alla Pinetina. "Un’umanità che ha colpito il mondo nerazzurro dal momento in cui il belga ha messo piede per la prima volta sul pianeta Inter: da queste parti, erano abituati ai capricci di un numero 9 con atteggiamenti da primadonna. Ma da quando c’è Lukaku, tutto è cambiato. La parola d’ordine è il rispetto, per il lavoro e per i compagni. E per la maglia dell’Inter", sottolinea la Gazzetta dello Sport.