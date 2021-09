GdS – Eriksen, visita tra un mese: possibile un ritorno timido agli allenamenti

Il danese tornerà a breve a Odense. Per giocare in Italia servirà togliere il defibrillatore sottocutaneo

Tra circa un mese è prevista una visita di controllo con i cardiologi danesi che da giugno hanno in mano la pratica: saranno ancora loro a seguirlo, ovviamente sempre a stretto contatto con lo staff nerazzurro del professor Volpi. "In quella occasione potrebbe pure arrivare un primo ok per un timido ritorno agli allenamenti individuali: un po’ di cyclette, giri di campo, contatto con il pallone in una struttura sportiva vicino a casa - riferisce la rosea -. È un processo di naturale «riatletizzazione», in Danimarca e non certo in Italia: qui i regolamenti non consentono neanche l’allenamento per la pratica agonistica a causa dell’ormai celebre defibrillatore sottocutaneo". Com'è noto, in Serie A potrebbe giocare di nuovo solo togliendo tale defibrillatore, mentre, al contrario, per lui le porte del calcio italiano resterebbero serrate. In tal caso - come prevede la Gazzetta - non sarebbe inverosimile un suo ritorno all'Ajax.