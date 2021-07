GdS – Eriksen torna a Milano: esami per chiarire ogni dubbio

Il danese risponderà alla chiamata dell'Inter: ad Appiano riabbraccerà i compagni e conoscerà Inzaghi

La prossima settimana dovrebbe essere quella giusta per rivedere Christian Eriksen alla Pinetina. L'Inter avrà una risposta dal danese in questo weekend: l'invito a tornare è partito, ma non esiste alcuna fretta e il centrocampista ha la massima libertà. Ad Appiano Gentile, Eriksen potrebbe conoscere di persona il nuovo tecnico Simone Inzaghi e riabbracciare i compagni. Come spiega la Gazzetta dello Sport, ci sarà da capire attraverso vari esami se il defibrillatoresottocutaneo installato può essere rimosso o no, se l’infezione che ha provocato l’arresto cardiaco è curabile attraverso una cura farmacologica oppure attraverso un’ablazione. "È una questione che per l’Inter e per il giocatore è ovviamente centrale - si legge -. Perché se il defibrillatore non potrà essere tolto, in Italia Eriksen non potrà continuare a giocare. In caso contrario, si aprirebbe invece uno spiraglio, anche se con tempi molto lunghi. Il tutto al netto delle volontà del giocatore, che vanno messe naturalmente in prima fila in ogni ragionamento".