GdS – Dzeko-Inter finalmente sposi: nessun giallo. È l’inizio di una nuova era

L'ufficialità slittata a oggi solo a causa di alcuni dettagli ancora da sistemare. Ieri cena di squadra: Edin ha gradito

Ultimi dettagli amministrativi da sistemare e poi Edin Dzeko sarà ufficialmente un giocatore dell'Inter. Sono solo questi i motivi che hanno fatto slittare l'annuncio a oggi: contratto già firmato, nessun giallo garantisce la Gazzetta dello Sport. Uno dei più attesi matrimoni del calciomercato recente si è finalmente celebrato: "È stato lo stesso Dzeko a forzare la mano negli ultimi giorni, a spingere per il trasferimento a Milano nel più breve tempo possibile: i giallorossi, Mourinho in primis, lo hanno accontentato, a prescindere dalla risoluzione dell’affare Abraham, per cui il d.s. Thiago Pinto è volato a Londra in missione diplomatica. Anzi, proprio questo viaggio del dirigente giallorosso ha allungato i tempi per l’ufficializzazione di Dzeko".