GdS – Dybala, tentazione Inter: 7,5 mln di euro per 5 anni. Presto la mossa Juve

Il club bianconero pronto a muoversi prima dell'ormai noto appuntamento fissato tra le parti a fine febbraio per discutere del rinnovo

La Juve, intesa come proprietà, si riserva di fare una nuova mossa nelle trattative per il rinnovo di contratto in scadenza di Paulo Dybala, ora pericolosamente in standby. Questo, spiega la Gazzetta dello Sport, a prescindere dall’ormai noto appuntamento fissato a fine febbraio della parti per riprendere (o meno) i discorsi lasciati in sospeso. Intanto, aggiunge la rosea, l’Inter ha già sussurrato alla Joya la disponibilità a sottoscrivere un contratto di 7,5 milioni fino al 2027. Un primo approccio, che ieri Beppe Marotta non ha negato ('un tentativo con i giocatori in scadenza va fatto con tutti') per provare a conoscere l’orientamento dell'argentino che, giurano alla Continassa, nessuno si immagina lontano da Torino, non tanto per una ragione legata alla fedeltà quanto per una scelta di vita. Ma ora che succede? C’è la possibilità che a breve possa emergere la disponibilità di Agnelli a concedere un rinnovo di 4 anni.