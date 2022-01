GdS – Dal contratto a Roc Nation: Lukaku, l’Inter e una missione impossibile

Il belga vorrebbe tornare a Milano, ma per la Gazzetta dello Sport il secondo matrimonio non si celebrerà

"Lukaku nell'agosto scorso si è trasferito al Chelsea per 115 milioni di euro più bonus, lasciando l’Inter dopo due stagioni: si tratta della cessione più ricca della storia del club nerazzurro. Al Chelsea, con il quale si è vincolato fino al 2026, Lukaku guadagna 12 milioni netti a stagione. Nel contratto non ci sono clausole - sottolinea la rosea -. L'Inter insomma per prendere Lukaku a gennaio dovrebbe pagare 6 milioni per pochi mesi. Difficile infatti pensare che Big Rom accetterebbe una riduzione dell'ingaggio. Il tutto poi passerebbe da una scelta folle del Chelsea, che dopo avere pagato una cifra folle non avrebbe motivo alcuno per cedere in prestito - per di più gratuito - un elemento così importante. Molto più facile che dirigenza e allenatore dei Blues facciano al belga un bello "shampoo" per andare avanti insieme. Ma se anche si verificassero una serie di improbabilissime combinazioni sul fronte economico, l'Inter non avrebbe alcun interesse a toccare un meccanismo che Inzaghi ha messo insieme con cura e fatica". Per la Gazzetta, quindi, rivedere il belga in nerazzurro subito è pura immaginazione. Fantacalcio.