GdS – Correa, lo stop non sarà lungo. Ma per il momento Sensi non parte

Il Tucu dovrebbe saltare solo Venezia e Milan oggi gli esami. Però intanto Inzaghi ha bloccato la partenza dell'ex Sassuolo

Stop. L'Inter ha deciso di trattenere Sensi almeno per un'altra settimana, poi si deciderà in maniera definitiva se lasciarlo andare a ritrovare continuità nella Samp, dove Giampaolo lo attende con ansia, oppure no. Questo l'esito del piccolo summit avuto tra Inzaghi , Marotta e Ausilio subito dopo l'Empoli, match in cui si è fermato ancora Correa . Secondo la Gazzetta dello Sport, per il Tucu lo stop non sarà lunghissimo: si parla di sospetta lesione di primo grado e circa 20 giorni di stop . In parole povere: l'argentino salterà Venezia e derby, per poi tornare a disposizione di Inzaghi. Si attendono gli esami di oggi per la conferma.

L'Inter, insomma, non sarà costretta a tornare sul mercato. Però Sensi oggi non può partire, considerando gli impegni ravvicinati e la diffida pendente sul capo di Lautaro e Brozovic. "E Inzaghi? Fosse per lui, non toccherebbe nulla - sottolinea la Gazzetta -. E lo ha ribadito a Sensi, anche nelle ultime ore. E qui c’è la parte più sentimentale del romanzo. C’è il racconto di un giocatore che, per via di una sua prodezza, ora si sente tirato per la giacca da una parte e dall’altra. Da Giampaolo, che gli ha fatto giungere tutto il suo apprezzamento. E da Inzaghi appunto, che però non può certo garantirgli minuti in campo. Non può farlo con nessuno, Simone. Come finisce il libro? Non è ancora stata scritta l’ultima pagina. La Samp aspetta ancora: se gli esami confermano uno stop non troppo lungo per Correa, e se Inter-Venezia non aggiungerà altri guai a Inzaghi, qualcosa tra Milano a Genova può riaccendersi". Ma non subito.