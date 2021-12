GdS – Champions, sorteggi: tre sfide impossibili, la speranza è il Lille

Il quadro completo delle possibili avversarie dei campioni d'Italia nel sorteggio di lunedì prossimo

L'Inter è finita seconda nel Gruppo D e lunedì, ai sorteggi per gli ottavi di finale, troverà quindi una delle prime. La lista delle possibili avversarie si è completata ieri, con la sorpresa dell'uscita di scena del Chelsea (Juve prima) e tante conferme. "Chi scegliere tra Manchester City, Liverpool e Bayern? Sicuramente preferibili United e Ajax, ancora meglio il Lille - spiega la Gazzetta -. La sfida del Bernabeu ha detto che l’italiana più forte oggi non è all’altezza della prima di Spagna: le inglesi e lo spietato Bayern sembrano lontanissime dai nerazzurri (e dalla Juve). I Red Devils di Ronaldo sono più abbordabili, però a febbraio la cura Rangnick avrà prodotto i primi effetti. L’Ajax di Ten Hag e del cannoniere Haller è la tipica situazione a rischio: non ha il nome da big ma gioca un calcio da grande. Non c’è che il Lille".