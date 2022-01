GdS – Ansia Inzaghi: il derby al sabato complica i piani ai sudamericani

Lautaro, Sanchez e Vecino torneranno ad Appiano gentile a sole 48 ore dal fischio d'inizio del match col Milan

Torna la grande paura per la sosta nazionali. Stavolta non ci saranno partenze degli europei, a parte i tre italiani per lo stage di Mancini, ma i sudamericani giocheranno regolarmente. Correa è ko, Vidal squalificato, e allora gli occhi saranno tutti su Lautaro, Vecino e Sanchez. In particolare, Inzaghi teme qualche brutta sorpresa per i due attaccanti, vista la situazione contingente. E il calendario non dà una mano, come sottolinea la Gazzetta dello Sport. "Con il derby piazzato al sabato, Inzaghi adesso deve solo decidere se guardare le partite di Lautaro e Sanchez e pregare che non ci siano infortuni in diretta, oppure provare a dormire (la notte tra l’1 e il 2 febbraio) sperando di non trovare la mattina successiva messaggi strani sul cellulare - si legge -. Si scherza, ma non troppo. Perché i due sudamericani (con l'uruguaiano Vecino) sono attesi ad Appiano solo per giovedì 3 febbraio, di fatto solo a 48 ore dal derby. Ed è tutto da dimostrare - dipenderà dalle loro condizioni fisiche - che già quel giorno possano allenarsi a pieno regime con i compagni. Non si può escludere che il primo vero allenamento in gruppo sia in realtà quello della rifinitura del venerdì".