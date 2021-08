GdS – Anche l’Inter nella bagarre per Vignato: si attende il Tar

Anche Juve, Milan, Barcellona e Bayern Monaco hanno messo gli occhi sul talento della nazionale Under 18

"Attesa che rimescola le carte e rimette tutti in gioco nella corsa ad ostacoli per Vignato - sottolinea la rosea -. Inter, Milan e Juve sono uscite allo scoperto per il trequartista di grande tecnica anche nel giro della nazionale Under 18. Lusinghe che non lasciano indifferente Vignato, che avrebbe una corsia preferenziale verso Bologna, dove gioca il fratello maggiore Emanuel. In Emilia sperano di riunire la coppia che ha fatto le fortune recenti delle giovanili del Chievo. La differenza la faranno il progetto e le prospettive. Mentre dall’estero iniziano a muoversi le acque, così come era successo per Emanuel a gennaio dell’anno scorso. Il Barcellona e il Bayern, molto attente al settore giovanile, seguono i fratelli Vignato con i propri scout da anni e sono prontissime a rimettersi in corsa per Samuele, dopo aver fallito l’assalto a Emanuel. Le prossime settimane saranno decisive".