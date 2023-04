"Martedì sera all’Allianz Stadium di Torino è mancato soltanto il ciak di un regista. Per il resto, è stato girato uno spot perfetto. Un capolavoro di marketing al contrario: «Perché è bene evitare il calcio italiano». Il messaggio è stato impeccabile. Non mancava nulla, concentrato in una sola notte il peggio che potevamo offrire. A cominciare dallo schifo del razzismo". Luigi Garlando, sulla Gazzetta dello Sport, oggi mette a fuoco il disastro di Juve-Inter. "Volti deformati dall’odio che ululano «buuu» e urlano «scimmia!» a Lukaku che ha una mano alla fronte e un dito sulle labbra. Un’esultanza che ha già proposto in nazionale e che richiama quella dei giocatori congolesi, come Bakambu dell’Olympiakos, contro la guerra dimenticata nel loro Paese. Lukaku però guardava la curva juventina e ha detto «muti»? Aveva appena fatto un fallaccio? Non esiste una ragione al mondo che giustifichi il razzismo".