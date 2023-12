Uomo copertina del nuovo numero di Rivista Undici, Davide Frattesi si è raccontato in un'intervista a 360°, tra campo ed extracampo. Partendo dalla sua forte ambizione che lo ha sempre contraddistinto in carriera: "Io animale da competizione? Nel calcio sono sempre stato così: è uno switch, divento ipercompetitivo - le parole del centrocampista dell'Inter -. È una cosa che mi dà una spinta in più. Anche se a volte sono poco paziente: per esempio due anni fa, quando volevo andare via dal Sassuolo. Probabilmente non era ancora il momento, sono stati bravi Carnevali (ad del Sassuolo, ndr) e il mio procuratore a convincermi a restare. È stata la scelta giusta, e infatti la grande stagione dell'anno successivo è stata una conseguenza naturale".

