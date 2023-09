Ansia in casa Milan per le condizioni fisiche di Oliver Giroud. Durante Francia-Irlanda, match valido per le gare di qualificazione al prossimo Europeo, l'attaccante rossonero ha dovuto lasciare il posto all'interista Marcus Thuram dopo appena 26' di gioco per un problema alla caviglia sinistra.

Le condizioni fisiche dell'ex Chelsea, pizzicato dalle telecamere visibilmente dolarante e con borsa del ghiaccio, dovranno quindi essere valutate in vista del derby contro l'Inter, in programma sabato prossimo al rientro dalla sosta.

